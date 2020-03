Covid-19 auf Kreuzfahrtschiff : Großteil der „Artania“-Passagiere zurück in Deutschland

Canberra/Bonn An Bord eines Kreuzfahrtschiffes des Bonner Reiseunternehmens Phoenix-Reisen brach vor einigen Tagen das neuartige Coronavirus aus. Nun konnte ein Großteil der Passagiere nach Deutschland zurückkehren.

Nach Coronavirus-Fällen auf einem Kreuzfahrtschiff vor Australien sind die allermeisten der überwiegend deutschen Passagiere zurück in die Bundesrepublik geflogen worden. Für die Rückholaktion seien vier Flugzeuge eingesetzt worden, sagte eine Sprecherin des Bonner Reiseveranstalters Phoenix am Montag. Alle seien im Laufe des Tages in Frankfurt gelandet.

Zurück in Australien blieben jene Personen, die positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurden. Nach Angaben des Reiseveranstalters waren das 36, und zwar 23 Passagiere und 13 Crewmitglieder. Sie seien nun in Australien in Quarantäne. Darüber hinaus hätten 16 Gäste entschieden, freiwillig auf dem Schiff zu bleiben - sie hätten nicht fliegen wollen. Auch ein Großteil der Besatzung ist noch in Australien.