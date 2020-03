„Ich will hier nur sitzen“ : Loriot-Sketch auf Hebräisch geht bei Facebook viral

Tel Aviv Mehr als 40 Jahre alt, doch aktueller denn je: In Israel lockert derzeit ein altbekannter Loriot-Sketch während der Corona-Krise die Laune auf. Der dort beliebte Dror Kren hat gemeinsam mit einer Schauspieler-Kollegin ein Video neu vertont, das prompt viral ging.

Ein Loriot-Sketch in hebräischer Übersetzung, der perfekt zu Schwierigkeiten der Corona-Heimquarantäne passt, macht in Israel in sozialen Medien die Runde. In dem Sketch „Feierabend“ des deutschen Humoristen geht es um einen Mann, der zuhause nur in Ruhe in seinem Sessel sitzen will und sich offensichtlich nach Stille sehnt. „Ich will hier nur sitzen“, sagt er. Doch seine Ehefrau redet immer wieder auf ihn ein, während sie geschäftig in der Küche rumort. Zum Schluss platzt dem Mann der Kragen.