Videos aus der Corona-Quarantäne : Menschen singen von Balkon aus gegen die Einsamkeit

Ein Mann und eine Frau musizieren an einem geöffneten Fenster in Rom. Foto: dpa/Elisa Lingria

Bonn Auf der ganzen Welt müssen sich die Menschen derzeit in Quarantäne begeben. Im Netz zeigen einige von ihnen nun, dass es auch auf engstem Raum möglich sein kann, gemeinsam zu singen, zu feiern oder Sport zu machen.



Weltweit müssen sich immer mehr Menschen in Quarantäne begeben. Nicht nur in China, sondern auch in europäischen Ländern wie Italien oder Spanien sollen sie nur noch auf die Straße gehen, wenn es absolut notwendig ist. Die Isolation auf teils engstem Wohnraum stellt vor ungewohnte Situationen und hat das Potenzial, viele Menschen in die Einsamkeit zu stürzen.

Doch in der Corona-Krise soll niemand alleine bleiben. Deshalb stellten sich etwa am Freitagabend in Italien unzählige Menschen mit ihren Instrumenten oder singend auf ihre Balkone sowie an ihre Fenster, um im Rahmen eines Flashmobs gegen ihre Angst zu singen. Das Land hat (nach China) die meisten Covid-19-Opfer.

Aus Mailand ging unterdessen ein Video viral, in welchem die Menschen in einer Wohnsiedlung auf ihren Balkonen fröhlich zu den Klängen des Liedes „La vita è bella“ feierten und tanzten.