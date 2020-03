Tische brannten : Polizei ermittelt nach Brand an Pflanzenhandel in Sankt Augustin

Polizei ermittelt nach Brand an Pflanzenhandel in Sankt Augustin

Sankt Augustin Vorsatz vermuten die Ermittler hinter einem Brand, der sich am Montagmorgen im Außenbereich eines Pflanzenhandels in Sankt Augustin ereignete. Die Mitarbeiter konnten die Flammen selbst unter Kontrolle bringen.

Am Montagmorgen wurde die Polizei laut einer Mitteilung am Dienstag in die Straße Am Apfelbäumchen in Sankt Augustin-Menden gerufen. Dort brannte es im Außenbereich eines Pflanzenhandels. Gegen 8.45 Uhr wurde der Brand von zwei Pflanzentischen mit den Maßen 1,60 Meter mal drei Meter gemeldet. Dabei sei ein Sachschaden von etwa 700 Euro entstanden.