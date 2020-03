Entsorgungsdienstleister in Sankt Augustin : Brennender Müllcontainer sorgt für enorme Rauchentwicklung

Am Montagabend brannte ein mit Müll gefüllter Container in Sankt Augustin. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Wegen einer enormen Rauchentwicklung in Sankt Augustin gab es einige Anrufe bei der Feuerwehr, die gar von einer brennenden Lagerhalle ausgingen. Noch unklar ist allerdings, warum der mit Bauabfällen gefüllte Container am Montagabend in Flammen stand.



Von Jonathan Kemper und Thomas Heinemann

Beim Containerdienst Keller in Sankt Augustin kam es am Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Großraumcontainers. Während die Leitstelle zunächst nur eine Löscheinheit zum Einsatz schickte, seien weitere Alarmierungen eingetroffen, sodass die Feuerwehr zunächst sogar vom Brand einer Lagerhalle ausgehen musste. Die enorme Rauchentwicklung wurde durch den Wind am Abend durch Mülldorf bis ins Gewerbegebiet Einsteinstraße wahrzunehmen.

Der Inhalt des Containers wurde zum Löschen ausgekippt. Foto: Thomas Heinemann