Nach schwerem Unfall auf A 560 : Landgericht Bonn bestätigt Urteil gegen Raser

Bonn/Sankt Augustin Der Fahrer einer Luxuslimousine hat im August 2017 einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Nun bestätigte das Landgericht Bonn ein Urteil des Amtsgerichts.

Mit einem geliehenen Maybach war der Mann am 6. August 2017 auf der A 560 in Richtung Autobahndreieck Sankt Augustin unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Bonn/Siegburg war seinerzeit eine Baustelle eingerichtet, die Geschwindigkeit wurde in mehreren Stufen von 100 über 80 auf 60 Stundenkilometer beschränkt. Dennoch fuhr der Mann in seiner gemieteten Nobelkarosse aus „Unachtsamkeit“ mit 180 bis 200 Stundenkilometern in den Baustellenbereich ein. Erst als er bemerkte, dass vor ihm ein anderes Fahrzeug deutlich langsamer unterwegs war, stieg er auf die Bremse.