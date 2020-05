Feuerwehreinsatz in Swisttal-Odendorf : Anwohner verletzte sich beim Löschen eines Heckenbrandes

Feuerwehreinsatz in Swisttal-Odendorf

In Odendorf erlitt ein Anwohner schwere Verletzungen. Foto: Juliane Hornstein

Swisttal-Odendorf Zu einem Brand im Ortsteil Odendorf rückte die Swisttaler Feuerwehr am Mittwochnachmittag aus. Ein Anwohner wurde verletzt und musste ins Krankenhaus.

Am Mittwochnachmittag ist die Freiwilligen Feuerwehr Swisttal ausgerückt. Der Grund war ein Brand in der Odendorfer Straße Schornbusch. Wie Swisttals Feuerwehrchef Stefan Schumacher sagte, habe eine Hecke zwischen zwei Häusern sowie ein Holzstapel gebrannt. Die Feuerwehrleute konnten das Übergreifen der Flammen auf Carports und Gartenhäuser verhindern. Funken, die in eine Regenrinne flogen, wurden gelöscht.