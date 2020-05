Einsatz in Heimerzheim : Feuerwehr fängt Flüssigkeit aus Bach auf

An der Bachstraße kam es am Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz. Foto: Hans-Peter Fuß

Swisttal Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz in Swisttal-Heimerzheim ausgerückt. Dort war eine zunächst unbekannte Flüssigkeit in einen Regenwasserkanal gelangt.



