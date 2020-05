Swisttaler Ortsverband : Karl-Heinz Lamberty verlässt nach 35 Jahren die FDP

Swisttal Ein politisches Urgestein zieht einen Schlussstrich: Karl-Heinz Lamberty aus Swisttal ist nicht mehr FDP-Mitglied. Grund dafür ist Ärger mit dem Kreisvorstand.

Nach fast 35 Jahren Mitgliedschaft hat Karl-Heinz Lamberty die FDP verlassen. Das teilte der Swisttaler Ortsverband der Freien Demokraten am Mittwochnachmittag mit. Lamberty bestätigte seinen Austritt auf Anfrage des GA. Bereits Ende März war er als Swisttaler FDP-Ortsverbandsvorsitzender zurückgetreten.

Der 66-jährige Buschhovener war 33 Jahre kommunalpolitisch aktiv, zunächst in Meckenheim, dann in Swisttal sowie auf Kreisebene. Er war 15 Jahre im FDP-Kreisvorstand und im Kreistag aktiv, davon fast elf Jahre als Fraktionsvorsitzender. In Swisttal war er von 1999 bis 2014 Mitglied im Gemeinderat und bis 2009 Fraktionsvorsitzender.