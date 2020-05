Ermittlungen der Polizei : Unbekannte heben in Swisttal Gullydeckel aus der Fahrbahn

Swisttal In Swisttal-Odendorf sind mehrere Gullydeckel aus der Fahrbahn gehoben und dann in einen Bach geworfen worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

In Swisttal-Odendorf sind am Wochenende mehrere Gullydeckel aus der Fahrbahn gehoben und in den naheliegenden Orbach geworfen worden. Ein Zeuge hatte sich am Sonntagmorgen bei der Polizei gemeldet und von den fehlenden Gullydeckeln auf der Orbachstraße berichtet.