Martin Koenen : Das ist Swisttals neuer Wirtschaftsförderer

1747 Betriebe in der Gemeinde Swisttal

Mit Stand vom 2. April gibt es in der Gemeinde Swisttal insgesamt 1747 angemeldete Betriebe. Mit 1401 Betrieben haben Einzelunternehmen daran insgesamt den größten Anteil. Die größten Arbeitgeber sind die Bäckerei Voigt mit mehr als 700 Mitarbeitern (Zentrale und Backstube in Heimerzheim, 48 Filialen in der Region), Hündgen Entsorgung in Ollheim mit 120 Mitarbeitern und die Bundespolizei mit ihrem Aus- und Fortbildungszentrum am Standort Heimerzheim. Die Schwerpunkte der Verteilung von Gewerbebetrieben sind die Gewerbegebiete in Heimerzheim und Odendorf. Die Betriebe schätzen die gute Verkehrsinfrastruktur mit Anschlüssen an die Autobahn 61, an die Bundesstraßen 56 und 266 sowie den Bahnanschluss in Odendorf. Im dortigen Gewerbepark gibt es nur noch wenige freie Flächen, eine Ausweisung weiterer Gewerbeflächen ist dort geplant. Deren Vermarktung erfolgt über die Projektentwicklungsgesellschaft Swisttal mbH.