Ermittler gehen von Brandstiftung aus : Hoher Schaden bei Brand von Auto und Hecke in Rheinbach

Rheinbach Bei einem Brand in Rheinbach ist in der Nacht auf Mittwoch ein Porsche Cayenne beschädigt worden. Das Feuer hatte sich auch auf eine Hecke ausgebreitet. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Gegen 2.20 Uhr meldeten sich Zeugen bei Polizei und Feuerwehr und wiesen auf das Feuer in der Hohngasse hin. Dieses hatte sowohl an dem Fahrzeug als auch an einer angrenzenden Hecke ausgebreitet. Unklar ist laut Polizei bislang, ob das Feuer an der Hecke oder am Fahrzeug ausgebrochen war. Die Ermittler gehen nach einer Untersuchung des Brandortes aber davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Eine Anwohnerin schilderte, sie habe in der Nacht starken Rauch bemerkt und das Platzen der Reifen des Sportwagens gehört.