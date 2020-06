Sicher durch die Ruine : Freundeskreis legt Sicherheitskonzept für Ruine Tomburg vor

Rheinbach-Wormersdorf Der Freundeskreis Tomburg hat ein Konzept zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der mittelalterlichen Anlage vorgelegt. Mit ihm sollen in Zukunft Unfälle vermieden werden.

Dieser spektakuläre Fall zeigt aus Sicht von Andreas Herrmann, Vorsitzender des Freundeskreises Tomburg, exemplarisch, wie wichtig das Thema Verkehrssicherheit auf der Tomburg ist. Gerade auch mit Blick auf eine Besucherlenkung durch den 2017/18 restaurierten Bereich der ehemaligen Wirtschaftsgebäude im Schatten des Bergfrieds: „Hier fällt der Burgberg nämlich in den Steinbruch steil ab“, erklärt Herrmann. Da zudem in diesem Bereich immer wieder Kinder auf den neu sanierten Mauern herumklettern, ist auch der Sanierungsbereich an der Tomburg „immer noch durch Bauzäune robust abgesperrt“, betont Herrmann.

Gefahren in verschiedenen Burgarealen

Die Notwendigkeit einer Gefahrenabwehr richtet sich aus Sicht von Tomburg-Experte Herrmann nach der Gefährdungslage in unterschiedlichen Burgarealen. Dabei unterscheidet sein neues Verkehrssicherheitskonzept drei Bereiche: Von einer eher geringen Gefährdungslage mit waldtypischen Gefahren geht das Konzept bei dem Weg zum Burgplateau aus, allerdings sei eine einmalige Instandsetzung dringend zu empfehlen. Ziel seien hier bauliche Maßnahmen zur Lenkung der Besucher, etwa durch eine Kombination von Geländern mit Handlauf auf der Hangseite des einzigen offiziellen Zuweges der Tomburg. Niedrige hölzerne Einfassungen sollen ungefährliche Wegstrecken säumen, um die Belastung des Naturschutzgebietes zu reduzieren. Auch zur Verkehrssicherheit gehört laut Herrmann: Die Fällung nicht mehr standsicherer Bäume entlang des Zuweges und auf dem Burgberg, so, wie es das Forstamt vor Pfingsten durchgeführt hat.

Mittlere Gefährdungslage identifiziert das Konzept an Hanglagen, etwa am Nordrand des Plateaus, das die Besucher dort über einen Rundweg erkunden können. Dort müssten bauliche Maßnahmen wie ein Geländer mit Handlauf dafür sorgen, dass Besucher gegen ein Abrutschen geschützt werden.

Naturgemäß großes Augenmerk richtet die Denkschrift des Freundeskreises auf starke Gefährdungslagen an Hangkanten und an Mauerzügen: „Hier sollen Umwehrungen als Absturzsicherung für Sicherheit sorgen“, bringt es Herrmann auf den Punkt. Da es erforderlich sein werde, entlang der Hangkanten neue, 40 mal 40 Zentimeter große Fundamentlöcher in bis zu 80 Zentimeter Bodentiefe auszuheben, sei mit Eingriffen in das Bodendenkmal zu rechnen: „Sollten Artefakte angetroffen werden, beteiligen wir das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland“, bekräftigt Herrmann.