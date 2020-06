Votum für Oliver Wolf : CDU Rheinbach straft Silke Josten-Schneider ab

Rheinbach Die Wahlversammlung der Rheinbacher Christdemokraten am Samstag endete mit einer Niederlage der Gruppe um Fraktionschefin Silke Josten-Schneider. Das Votum fiel für den Bürgermeisterkandidaten Oliver Wolf.

Es ist 17.51 Uhr am späten Samstagnachmittag: Nach fast vier Stunden Wahlversammlung kommt reichlich Bewegung ins Auditorium in der Tennishalle am Rheinbacher Schornbuschweg. Nachdem die 301 CDU-Mitglieder die Kandidaten in drei von 18 Wahlbezirken für die Kommunalwahl am 13. September gewählt haben, verlässt die bei zwei von drei Voten unterlegene Gruppe um Fraktionschefin und Vizelandrätin Silke Josten-Schneider enttäuscht den Saal. Es ist das Ende eines mehr als drei Jahre dauernden Streits in der Mehrheitsfraktion im Rat der Stadt Rheinbach.