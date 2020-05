Rechtsstreit wegen Pallotti-Areal : SPD-Klage endet ohne Urteil gegen Bürgermeister Raetz

Bauvorhaben auf dem Gelände

Mit den Stimmen von CDU, FDP und UWG hat der Ausschuss für Stadtentwicklung am Dienstagsabend grünes Licht für den Bau eines Jugendmedizinischen Zentrums (JMZ) an der Pallottistraße gegeben. Am Montag, 22. Juni, muss noch der Rat final entscheiden, ob die Praxen auf dem früheren Gärtnereigelände des Vinzenz-Pallotti-Kollegs gebaut werden. Das Meckenheimer Architekturbüro Weydeck möchte auf dem 2080-Quadratmeter-Grundstück ein dreigeschossiges Gebäude errichten. Im Erdgeschoss wäre Platz für ein Café, eine Apotheke, einen Schulungsraum und eine Halle für Rehasport. Im zweiten Stock sollen ein Kinderarzt, ein Kinderzahnarzt und ein Kinderpsychologe unterkommen, darüber Logo-, Ergo- und Physiotherapeuten, ein Frühförderzentrum und drei Wohnungen.

Kritik an dem Vorhaben kam von Georg Wilmers (SPD): „Ja, das JMZ ist eine Bereicherung für die Stadt, aber an dieser Stelle suboptimal“, sagte der Sozialdemokrat. Erneut wies er auf die ungelöste Verkehrsproblematik am überlasteten innerstädtischen Knotenpunkt Vor dem Voigtstor/Pallottistraße hin. Wilmers warb dafür, über den Bebauungsplan für das JMZ und jenen für die Wohnbebauung auf dem restlichen Pallotti-Areal gemeinsam abzustimmen. Dieser Notwendigkeit, widersprach Margit Thünker-Jansen, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung, Infrastruktur und Bauen. Das Verkehrsgutachten beziehe sich auf beide Bereiche. „Das JMZ unterliegt keiner selektiven Betrachtung“, so Thünker-Jansen.

Nils Lenke (Grüne) kritisierte, dass die Stadt nicht der Anregung des Kreises folgt, für das JMZ Solarenergie und ein Blockheizkraftwerk vorzusehen. Umso unverständlicher sei dies, da der Rat im Dezember einstimmig beschlossen hat, jede Entscheidung auf deren Auswirkungen aufs Klima zu überprüfen.