Gericht verhandelt Unfallflucht : 87-Jähriger fährt nach Unfall in Heimerzheim einfach weiter

Rheinbach Weil er nicht angehalten hatte, um seine Personalien zu hinterlassen, nachdem er gegen die Tür eines geparkten Autos gefahren war, muss ein 87-Jähriger nun 1000 Euro Geldbuße zahlen.

An dem Wagen war bei dem Unfall ein Schaden von rund 2500 Euro entstanden. Zur Verhandlung vor dem Strafrichter am Rheinbacher Amtsgericht war es gekommen, weil der Senior Einspruch gegen den Strafbefehl erhoben hatte, der gegen ihn wegen Unfallflucht ergangen war.

Vor Gericht konnte sich der 87-Jährige nicht mehr an den Unfallhergang erinnern, der sich im August 2019 in Heimerzheim ereignet hatte. Laut seines Einspruchs hahatte er aus Metternich kommend die Kölner Straße befahren. An einer Stelle, so der 87-Jährige, habe ein Wagen geparkt, dessen Tür sich geöffnete habe und auf seinen Wagen zugeschwenkt sei. Es sei ihm aber gelungen, der Tür auszuweichen.