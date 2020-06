Bürgermeisterkandidat in Rheinbach : Vier-Parteien-Bündnis schickt Ludger Banken ins Rennen

Rheinbach SPD, FDP, UWG und Grüne in Rheinbach haben sich für den parteilosen Bürgermeisterkandidaten Ludger Banken ausgesprochen. Er bringt Amtserfahrung aus dem Münsterland mit.

Ludger Banken geht mit dem Rückenwind des eindeutigen Votums der Mitglieder von SPD, UWG, Bündnis90/Die Grünen und FDP als unabhängiger Bewerber ins Rennen um die Wahl zum Rheinbacher Bürgermeister. Am Samstag hatten die vier Parteien ihre Wahlversammlungen nacheinander in der Stadthalle abgehalten und in vier Schichten gewählt. Das Ergebnis war bei allen Parteien eindeutig: jeweils 100 Prozent Ja-Stimmen bei SPD, UWG und FDP, 86 Prozent bei den Grünen. „Wir haben trotz deutlicher Unterschiede in unseren Programmen damit eine Einigkeit für die Wahl der Verwaltungsspitze gezeigt, die sich deutlich von den parteiinternen Querelen an anderer Stelle abhebt und für die Zukunft unserer Stadt dringend erforderlich ist“, waren sich die vier Parteien einig.