Windenergie : Windstärke zwischen Meckenheim und Rheinbach wird gemessen

In einem Feld zwischen Flerzheim und Meckenheim steht derzeit eine Windmessstation. Dort soll in den nächsten Jahren ein Windpark entstehen. Foto: Matthias Kehrein

Meckenheim/Rheinbach. Der Investor für den Windpark zwischen Rheinbach und Meckenheim muss seine Pläne ändern. Damit zu tun hat auch ein Anhänger, der auf einem Feld für Aufsehen sorgt.

Wer in diesen frühlingshaften Tagen als Spaziergänger zwischen Meckenheim und Flerzheim die Sonne genießt, macht eine überraschende Entdeckung. Mitten auf dem Feld steht ein großer Anhänger auf vier Stahlfüßen, aus dessen Kastenaufbau zwei unterschiedlich lange Antennenstangen ragen. An der längeren von beiden ist eine Überwachungskamera befestigt. An der rechten Seite des Anhängers sind vier Solarmodule aufgebaut, ein Hinweisschild warnt vor Strom, ein weiteres vor Videoüberwachung. Nach Informationen des General-Anzeigers handelt es sich bei dem Anhänger mit einem Autokennzeichen aus dem niedersächsischen Kreis Friesland um einen Windmesser mit einer autarken Stromversorgung. Sein Abstellplatz liegt inmitten der gemeinsamen Windpark-Konzentrationszone von Meckenheim und Rheinbach.