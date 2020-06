Hoffnung auf Neuanfang : CDU Rheinbach wählt Bürgermeisterkandidaten

Die zerstrittene Rheinbacher CDU wählt dieses Mal in der Tennishalle am Schornbuschweg ihre Kandidaten. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Die zerstrittene CDU in Rheinbach kommt zur Kandidatenwahl in der Tennishalle zusammen. Aufgrund der angespannten Situation könnte es zu einer Reihe von Kampfabstimmungen kommen.

Es sind ganz und gar ungewöhnliche Bedingungen, unter denen die Rheinbacher Christdemokraten am Samstag, 14 Uhr, ihren Kandidaten für das Bürgermeisteramt und die Bewerber für die 18 Wahlbezirke der Glasstadt wählen: Zum ersten Mal kommen die Mitglieder in der Tennishalle am Schornbuschweg zusammen. Das geschieht aus zwei Gründen: Die seit mehr als drei Jahren von persönlichen Querelen erschütterte Partei hat trotz des Streits einen enormen Mitgliederanstieg zu verzeichnen, außerdem muss sie in Zeiten der anhaltenden Corona-Pandemie strenge Vorgaben einhalten.