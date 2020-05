Eva Kraiss aus Rheinbach : Schauspieler in Videokonferenz statt auf der Bühne

Rheinbach Die Rheinbacher Schauspielerin Eva Kraiss passt gemeinsam mit ihren Ensemble-Kollegen des Kölner Metropol-Theaters ihre Arbeit der Corona-Krise an. Auf Burg Satzvey ist sie Teil eines märchenhaften Spaziergangs.

Als „Fastenzeit der Kulturschaffenden“ bezeichnet die aus Rheinbach stammende Schauspielerin Eva Marianne Kraiss die aktuelle Situation, in der auch freischaffende Künstler gezwungen sind, neue Wege zu gehen. Gemeinsam mit ihren Ensemble-Kollegen des Kölner Metropol-Theaters passte sie ihre Arbeit verschiedentlich den Bedingungen der Zeit an.

So verlegte die Gruppe ihre Tätigkeit in den virtuellen Raum und stellt ihr Können beim „Spieleabend in der Apokalypse“ unter Beweis. Unter der Regie von Jürgen Clemens bietet diese „Corona-Novela“, deren Folgen in Form einer Videokonferenz seit April in regelmäßigen Abschnitten auf der Online-Videoportal Youtube zu finden sind, eine Mischung aus Seifenoper und Gesellschaftsportrait.