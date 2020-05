Brand in Vilich-Müldorf : Mann verhindert mit Kettensäge Ausbreitung eines Feuers

Brand in Vilich-Müldorf

Vilich-Müldorf Als ein 59-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Vilich-Müldorf mit einem Brenner Unkraut vernichten wollte, fing eine Thuja-Hecke Feuer. Ein Nachbar erkannte die Situation und reagierte schnell - auf ungewöhnliche Weise.

Situation erkannt, Kettensäge geholt, größeres Feuer verhindert: So lässt sich die schnelle Reaktion eines 23-Jährigen zusammenfassen, der am Donnerstagnachmittag verhindert hat, dass sich in Vilich-Müldorf ein Feuer weiter ausgebreitet hat.