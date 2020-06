Amtsgericht Rheinbach : Gefährliche Drängelei kostet Autofahrer 4000 Euro

Rheinbach Nachdem er auf dem Heimweg einem Wagen kilometerlang zu dicht aufgefahren war, muss ein 67 Jahre alter Autofahrer nun 4000 Euro Strafe zahlen. Einsichtig zeigte er sich vor Gericht aber nicht.

„Das Tatgeschehen war in höchstem Maße gefährlich und kann so einfach nicht toleriert werden“, waren sich Staatsanwalt und Strafrichter im Verfahren am Rheinbacher Amtsgericht einig. Abgespielt hatte sich das Geschehen auf der Heimfahrt von der Arbeit von den Bonner Uni-Kliniken über Röttgen und Meckenheim nach Wachtberg.

Schon in Höhe des „Katzenloch“ sei der Angeklagte mit seinem Fahrzeug „von hinten angeschossen“ gekommen, habe gedrängelt und begonnen, in dieser gefährlichen Kurve zu überholen, wie die Zeugin schilderte. Da ihm dies nicht gelungen sei, habe er „wild gestikuliert“. Durch die Ortschaft Röttgen habe sich das Ganze fortgesetzt bis er hinter dem Ortsausgang an ihr „vorbei geknallt“, sie trotz Gegenverkehrs überholt habe und so eingeschert sei, dass sie auf den Grünstreifen habe ausweichen müssen. Die ganze Zeit über habe sie telefonischen Kontakt zu ihrem 38-jährigen Ehemann gehalten, der schließlich in Meckenheim an einem Abzweig Richtung Godesberg mit seinem Fahrzeug gewartet habe, um den Angeklagten zur Rede zu stellen, weil sich Vorfälle dieser Art gehäuft hätten.