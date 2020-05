Verkehrssicherheit in Bachem : Ortsbeirat möchte Autofahrer bremsen

Verkehrssicherheit in Bachem

Bachem Eine Kampagne mit Bannern soll die Autofahrer in Bachem sensibilisieren. Kita und Schule liegen direkt an der Sankt-Pius-Straße, auf der Fahrzeuge immer wieder zu schnell unterwegs sind

Erneut wurden nunmehr in verkehrsberuhigten Bereichen und Tempo-30-Zonen die farblich markanten Banner in einer Länge von sieben respektive zwei Metern aufgehängt, die ihre Wirkung offensichtlich nicht verfehlen, so Ulrich Stieber.