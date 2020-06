Feuerwehr-Einsatz in Alfter : Lager einer Firma für Tankschutz ist in Brand geraten

Lager einer Firma für Tankschutz ist in Brand geraten

Feuerwehr-Einsatz in Alfter

Aus noch ungeklärter Ursache hat die Lagerhalle einer Tankschutzfirma in Alfter am Samstagnachmittag Feuer gefangen. Die Feuerwehr war mit großer Mannschaftsstärke vor Ort, um den Brand zu löschen. Foto: Alf Kaufmann

Alfter Ein Lager einer Alfterer Firma für Tankschutz ist aus noch ungeklärter Ursache am Samstagnachmittag in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit mehreren Mannschaftsfahrzeugen vor Ort.

Die Rauchsäule war von Weitem zu sehen. Eine Lagerhalle einer Tankschutzfirma am Buschdorfer Weg in Alfter hatte aus noch ungeklärter Ursache gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit großer Mannschaftsstärke an, um das Feuer zu löschen.