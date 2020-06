Drei Monate vor Kommunalwahl : Ex-CDU-Mitglieder kandidieren für UWG Rheinbach

Rheinbach Eine Gruppe ehemaliger Christdemokraten um Silke Josten-Schneider tritt den Unabhängigen Wählern bei. Die Vizelandrätin behält ihr Amt als Parteilose.

Das hat hat es in der 36-jährigen Geschichte der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) in Rheinbach noch nicht gegeben: Drei Monate vor der Kommunalwahl verzeichnet die UWG einen nicht nur überraschenden, sondern insbesondere politisch brisanten Mitgliederzuwachs.

Fraktion der UWG wächst auf acht Ratsmitglieder

Bei der Aussprache während der Mitgliederversammlung sei deutlich geworden, „dass die Aufnahmeanträge in der Überzeugung gestellt waren, dass eine weitestgehende Übereinstimmung in den politischen Auffassungen vorhanden ist“, erklärte Ganten. „Die feste Absicht zu intensiver Gemeinsamkeit in der politischen, sach- und zukunftsorientierten Willensbildung besteht“, sagte Ganten. „Die UWG will weiterhin kommunalpolitisch zum Wohle Rheinbachs mit einer von gegenseitiger Wertschätzung getragenen Zusammenarbeit tätig sein“, so Ganten.