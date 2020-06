Zuwachs aus der CDU-Fraktion : Fünf neue Mandate für die UWG Rheinbach

Rheinbach Von drei auf acht Mandate wächst die Rheinbacher UWG-Fraktion sozusagen über Nacht. Die bei der Aufstellungsversammlung der CDU unterlegene Gruppe um Fraktionschefin und Vizelandrätin Silke Josten-Schneider wechselt die Fraktion und tritt in Teilen für die UWG zur Wahl an.

Ebenso hat die UWG bereits die Weichen dafür gestellt, dass die früheren Christdemokraten für die UWG zur Kommunalwahl antreten. Während der Aufstellungsversammlung der UWG sei deutlich geworden, „dass die Aufnahmeanträge in der Überzeugung gestellt waren, dass eine weitestgehende Übereinstimmung in den politischen Auffassungen vorhanden ist“, sagte UWG-Ratsherr Reinhard Ganten. „Die feste Absicht zu intensiver Gemeinsamkeit in der politischen, sach- und zukunftsorientierten Willensbildung besteht“, so Ganten.