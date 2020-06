Polizei vermutet Brandstiftung : Bauwagen in Rheinbach durch Feuer zerstört

In der Nacht zu Sonntag hat in Rheinbach ein Bauwagen gebrannt. Foto: Axel Vogel

Rheinbach In der Nacht zu Sonntag hat in Rheinbach ein Bauwagen gebrannt. Die Polizei geht nach derzeitigen Ermittlungen von Brandstiftung aus. Bereits vor wenigen Tagen hat es einen ähnlichen Einsatz gegeben.

In Rheinbach hat in der Nacht zu Sonntag ein Bauwagen gebrannt. Der Wagen steht auf einem Parkplatz am Sportplatz an der Villeneuver Straße, nicht weit von der Stadthalle entfernt. Nach nach Auskunft eines leitenden Beamten ist die Polizei gegen 4 Uhr auf das Feuer aufmerksam gemacht worden.