Feuerwehreinsatz : Schlange sorgte für Aufregung in Bornheim-Widdig

Bornheim Eine Anwohnerin hat in Bornheim-Widdig am Montagnachmittag auf der Kölner Landstraße eine Schlange gefunden. Ein giftiges Tier? Die Feuerwehr rückte aus, konnte aber schnell Entwarnung geben.

Die Kornnatter wurde zunächst in einen Tierrettungsbehälter und später in einen Leinenbeutel verfrachtet. In unmittelbarer Nähe der Schlange fand die Anwohnerin einen aufgerissenen Schuhkarton. Laut weiterer Anwohner soll in unmittelbarer Nähe weitere Kartons und ein Koffer gelegen haben.