Möglicher technischer Defekt : Feuerwehr löscht Autobrand auf Kreuzung in Bornheim

Feuerwehr löscht Autobrand auf Kreuzung in Bornheim

Auf der Bornheimer Kreuzung "Uedorfer Weg/Fußkreuzweg" war dieser silberne Peugeot in Brand geraten. Foto: Axel Vogel

Bornheim Am Mittwochmorgen ist auf einer Bornheimer Kreuzung ein Pkw in Brand geraten. Die Feuerwehr vermutet einen technischen Defekt als Ursache.

Kurz vor 9 Uhr am Mittwochmorgen ist an der Kreuzung „Uedorfer Weg/Fußkreuzweg“, nahe der dortigen Bahnunterführung, ein silberner Peugeot in Brand geraten. Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.