Amtsgericht Bonn : Rentnerin aus Bornheim lässt Betrüger auffliegen

Bonn/Bornheim Zwei junge Männer stehen in Bonn vor Gericht, weil sie als falsche Polizisten eine Rentnerin betrügen wollten. Doch die Frau sorgte dafür, dass die Betrüger aufflogen.

„Ich hab mir da so ’nen richtigen Jux draus gemacht“, berichtete Rose-Marie Schmidt dem Amtsrichter. Mit Hilfe der Rentnerin aus Bornheim war es der Polizei im April letzten Jahres gelungen, zwei Männer auf frischer Tat zu erwischen, die versucht hatten, die alte Dame mittels des sogenannten Polizistentricks um ihr Erspartes zu bringen.

Am Dienstag standen der 22- und der 24-Jährige nun vor dem Bonner Amtsgericht. Das verließen sie zwar nicht in Handschellen – zu jeweils zwei Jahren Haft auf Bewährung wegen gewerbsmäßigem, bandenmäßigen Betrug hatte sie das Schöffengericht verurteilt – dafür aber mit einem klaren Wiedergutmachungsauftrag: „Wenn sie noch einen Funken Anstand in den Knochen haben, sehen sie zu, dass sie dem alten Mann das Geld zurückzahlen“, gab der Amtsrichter den beiden mit auf dem Weg. Um eine leere Drohung handelte es sich bei den deutlichen Worten keineswegs, regelmäßige Zahlungen sind Teil der Bewährungsauflagen.