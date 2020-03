Rheinpegel : Hochwasser bei Bonn sinkt wieder

Bonn Der Rheinpegel in Bonn sinkt wieder. Es sind aber weiterhin wegen des Hochwassers mehrere rheinnahe Wege und Straßen gesperrt. Und auch im Fährverkehr gibt es einige Einschränkungen.

Rheinfähre Mondorf fährt nicht

Überschwemmungen in Bornheim

Bereits im Februar stieg der Rheinpegel auf 7,41 Meter. Die Folge: Der alte Sportplatz in Bornheim-Hersel war überschwemmt. Da die Herseler Kicker inzwischen einen neuen Kunstrasenplatz am Friedhof haben, blieb das jedoch ohne Folgen. So mussten die Stadtbetriebe nicht mehr aktiv werden und mit großem Aufwand den Sportplatz wieder bespielbar machen. Auch die Anwohner an Hersels Bayerstraße blieben bisher von Schutz- und Räumungsmaßnahmen verschont. Feucht wird es in deren Kellern erst ab einem Pegelstand von etwa acht Metern. Nasse Füße konnten am Wochenende jedoch bereits wieder die Spaziergänger an den Stellen bekommen, wo der Rheinuferweg teilweise überspült wurde. Auch der Leinpfad am Rhein in Widdig wurde wieder überschwemmt und zwingt Fußgänger und Fahrradfahrer auszuweichen.