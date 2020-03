Trickbetrug : 91-Jähriger wird Opfer von Betrügern und übergibt hohen Geldbetrag

Bonn In Bornheim ist ein Mann Opfer von Trickbetrügern geworden. Die Betrüger konnten ihn mit ihrer Masche davon überzeugen, einen hohen Geldbetrag zu übergeben.

Ein 91-Jähriger aus Bornheim ist am vergangenen Freitag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Als der Mann am Dienstag im Begriff war, einen hohen Geldbetrag bei einer Bank in Bornheim abzuholen, wurden Mitarbeiter der Bank misstrauisch und informierten die Polizei.

So stellte sich heraus, dass der 91-Jährige bereits am Freitag von Betrügern angerufen wurde, die sich am Telefon als Verwandte ausgegeben hatten. Sie gaben vor, Geld für einen angeblichen Hauskauf zu benötigen. Der Mann übergab noch am selben Tag im Bereich des Kneusgenwegs einen hohen Geldbetrag an eine weibliche Abholerin, die wie folgt beschrieben wird: 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, leicht korpulent, schwarz gekleidet mit einer braunen Umhängetasche.