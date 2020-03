Prozess am Amtsgericht : Bornheimer muss Geldstrafe nach Beleidigung von Polizisten zahlen

Rheinbach Weil er Polizisten beleidigte, ist ein Bornheimer vor Gericht verurteilt worden. Der Angeklagte verließ den Raum, noch bevor das Urteil fiel.

In einem weiteren Fall hatte der Angeklagte in einem Außencafé am Heimerzheimer Fronhof einen 58-jährigen Polizisten, der dort in Zivil mit Bekannten saß, als „Arschloch“ tituliert. Er habe den Angeklagten „von anderen dienstlichen Vorfällen“ gekannt, so der Polizist, und habe deutlich an dessen Lippen die Beleidigung ablesen können, weil er dabei in seine Richtung geschaut habe. Die Frau des Bornheimers schilderte beide Vorfälle ganz anders und behauptete unter anderem, sie sei am Fronleichnam noch nicht einmal aus dem Auto ausgestiegen. Im anderen Fall erklärte sie, nicht ihr Mann habe den Polizisten als „Arschloch“ beleidigt, sondern umgekehrt. Der Beamte würde sowieso ständig versuchen ihren Mann „fertigzumachen“.