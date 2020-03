Landwirtschaft in Bornheim : Strafe gegen Spargel Ritter abgewendet

Landwirtschaft in Bornheim

Die Folien, die sich auf dem Hof von Spargel Ritter stapeln, sollen in diesen Tagen abtransportiert werden. Foto: Sven Westbrock

Bornheim-Roisdorf Der Insolvenzverwalter und der Rhein-Sieg-Kreis konnten sich auf Müllentsorgung auf dem Bornheimer Spargelhof Ritter einigen. Damit hat der insolvente Bauer Claus Ritter eine Sorge weniger.

Wie es aus der Kanzlei von Schulte-Beckhausen heißt, werden die alten Folien, die sich auf dem Hof stapeln, in diesen Tagen von der Firma Remondis abtransportiert. Deren Container standen am Montag bereits auf dem Hof in Roisdorf. Zuvor war dem Unternehmen RSAG laut eigenen Angaben der Auftrag für die Müllentsorgung entzogen worden.