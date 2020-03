Schäden durch Hagel und Starkregen : Sanierung von Turnhalle in Sechtem abgeschlossen

Basketballtest in der Turnhalle: (v.l.) Bürgermeister Wolfgang Henseler mit Projektleiterin Sabine Westhelle und Architekt Jens-Peter Gütig. Foto: Matthias Kehrein

Bornheim-Sechtem Die Turnhalle der Grundschule Sechtem steht nach einer Komplettsanierung den Kindern und den Sportvereinen wieder zur Verfügung. Im Jahr 2017 war die Halle massiv durch Hagel und Starkregen beschädigt worden.

Hagelschlag und Starkregen haben am 19. Juli 2017 die Turnhalle der Wendelinus-Grundschule in Sechtem massiv beschädigt, so dass eine umfangreiche Sanierung der 600 Quadratmeter großen Halle erforderlich war. Nach der Generalsanierung sind jetzt alle Schäden beseitigt.

Insbesondere das Dach und die sanitären Anlagen wurden erneuert. „Man kann sagen, dass von der alten Halle nur noch die Grundmauern übrig geblieben sind, so dass Schulkindern und den Mitgliedern der dort trainierenden Vereine ab sofort eine nahezu neue Halle zur Verfügung steht“, erklärt Sabine Westhelle, zuständige Projektleiterin im Bauamt der Stadt Bornheim.

„Die Sanierung war am Ende sehr viel umfangreicher als ursprünglich geplant. Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, freut sich Bürgermeister Wolfgang Henseler über die gelungene Komplettsanierung. Unter Federführung des Bornheimer Architekten Jens Peter Gütig wurde zweieinhalb Jahre an und in der Halle gearbeitet.

Hallenboden wurde entfernt

Bereits zwei Tage nach dem Unwetter wurde der Hallenboden entfernt und im März 2018 mit dem Bodenaufbau begonnen. Noch im selben Monat wurden die Innen- und Außentüren ausgetauscht. Im Februar 2019 folgte die Sanierung der Umkleideräume, die insgesamt zehn Monate gedauert hat. Dazu zählten auch die Erneuerung der Elektroinstallationen und der sanitären Anlagen. Im April schlossen sich Mauerarbeiten im Innenbereich an, bevor ab Mai 2019 Trockenbauarbeiten folgten und der Weg in Richtung Kindergarten neu gepflastert wurde.

Im Juni erfolgte der Innenputz und im Juli die Estricharbeiten. Ebenfalls im Juli erhielt die Turnhalle eine neue Eingangstür, während gleichzeitig mit den Dach- und Fassadenarbeiten sowie im August mit den Fliesenarbeiten begonnen wurde. Im September wurde der Prallschutz an die Hallenwände montiert. Mit der Montage der WC-Trennwände und der sanitären Anlagen sowie der Verkleidung der Fassade des Gartenhauses fanden die umfangreichen Sanierungsarbeiten im Dezember 2019 ihren Abschluss. Anschließend haben noch Rest- und Nachbesserungsarbeiten stattgefunden.

Die Turnhalle der Grundschule Sechtem wurde nach einem Wasserschaden komplett renoviert. Foto: Matthias Kehrein