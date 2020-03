Championsleague der Musik in Bornheim : Musiker-Duo spielte Werke von Beethoven im Rathaus

Championsleague der Musik in Bornheim

Bornheim Der Cellist Guido Schiefen und der Pianist Alfredo Perl gaben am Wochenende im Bornheimer Rathaus zwei umjubelte Konzerte. Sie begeisterten mit verschiedenen Werken des Ludwig van Beethoven.

Anlässlich seines 250. Geburtstages brachten Guido Schiefen und Alfredo Perl Ludwig van Beethoven am Wochenende mit in den Ratssaal. Das Geburtstagskind habe den Blick auf das Cello revolutioniert. Damals hätten die Musiker das Instrument zur Begleitung zum Klavier gespielt, aber es nicht in den Vordergrund rücken lassen.