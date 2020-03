Walberberger Straße : Polizeieinsatz wegen verdreckter Straße in Bornheim

Ein Fahrzeug eines Tiefbauunternehmens hat am Freitagnachmittag eine Straße in Bornheim verdreckt. Foto: Axel Vogel

Bornheim Die Polizei ist am Freitagmittag zu einer verdreckten Straße nach Bornheim-Walberberg ausgerückt. Ein Fahrzeug eines Tiefbauunternehmens hatte dort Erde verloren und sich nicht um die Säuberung gekümmert.

Ein Fahrzeug eines Tiefbauunternehmens hat am frühen Freitagnachmittag auf rund 400 Metern auf der Walberberger Straße in Bornheim in Fahrtrichtung Bornheim-Merten so viel Dreck verloren, dass die Straße nun gereinigt werden muss.