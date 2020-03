Betreuung in der Region : Zuschuss für Bornheimer Kita falsch berechnet

Bornheim In Bornheim wurde die Entscheidung vertagt: Die neue Elternbeitragssatzung für Kitas und Tagespflege kann abermals nicht verabschiedet werden. Das ist das Ergebnis der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses.

Der Grund: Die Verwaltung hatte in ihren Berechnungen eine falsche Höhe der Landeszuschüsse für die zwei beitragsfreien Jahre zugrunde gelegt. Wie die Unabhängige Wählergemeinschaft Bornheim (UWG) in einer Pressemitteilung erklärte, habe gemeinsam mit dem Bornheimer Landtagsabgeordneten Jörn Freynick (FDP) ermittelt werden können, dass die Landeszuschüsse für die beiden beitragsfreien Jahre um rund 250.000 Euro höher sind, als bisher durch die Verwaltung in den verschiedenen Workshops und Ausschusssitzungen mitgeteilt worden sei.

Zugleich nahm sie ihr junges Team in Schutz, das Unglaubliches leiste, um neue Kita-Plätze zu schaffen. Was derzeit in den sozialen Netzwerken geschrieben werde, sei nicht in Ordnung. Die UWG sparte nicht mit Kritik an der Verwaltung. Eine Abweichung von 250.000 Euro sei exemplarisch für die Erarbeitung der neuen Elternbeitragssatzung für Kita und OGS seitens der Verwaltung.