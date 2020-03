Straßensanierung : Ende April rollt der Verkehr auf der L 182 wieder

Am Dützhof: An der Einmündung der Rheinbacher Straße in die L182 entsteht eine Verkehrsinsel, die ein gefahrloses Abbiegen ermöglichen soll. Foto: Axel Vogel/AXEL VOGEL MOBIL 0049 170 288163

Bornheim Die Arbeiten auf der Landstraße 182 zwischen Heimerzheim und Brenig stehen vor dem Abschluss.

Am Dützhof wird die Einmündung der Rheinbacher Straße in die L182 ausgebaut, inklusive Verkehrsinsel und Bushaltebucht. Aus Richtung Heimerzheim kommend wird eine Linksabbiegerspur eingerichtet. Dort kreuzen landwirtschaftliche Fahrzeuge, Radfahrer, Reiter und Wanderer die stark frequentierte Landstraße, was in der Vergangenheit zuweilen zu gefährlichen Situationen geführt hat, weil viele Autofahrer dort zu schnell unterwegs waren.