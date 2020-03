Aktuelle Projekte : Mehr Sicherheit für Fußgänger in Wachtberg

Asphaltarbeiten führen zu Sperrungen

In den kommenden Tagen gibt es kurzzeitige Vollsperrungen in der Gemeinde. Am Mittwoch, 18. März, und Donnerstag, 19. März, führe die Firma Widdig als Nachunternehmer der Firma Koll Asphaltarbeiten in Niederbachem und Werthhoven durch, teilte Wachtbergs Pressesprecherin Margrit Märtens mit. Am Vorplatz des Henseler Hofs in Niederbachem soll im hinteren Abschnitt bis zur Einmündung Taubenweg die fehlende Deckschicht aufgebracht werden. Die für den Platzumbau eingerichteten – im Moment aber aufgehobenen – Umleitungen gelten erneut. Zudem erneuert die Firma in Werthhoven die Fahrbahnoberfläche des Züllighovener Wegs im Abschnitt zwischen Ahrtalstraße und K58. Spielt das Wetter mit, ist pro Maßnahme mit einem Tag Vollsperrung zu rechnen, so Märtens. Kurz vor der Fertigstellung steht auch die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Oberbachem und Ließem. Voraussichtlich von Montag bis Mittwoch, 16. bis 18. März, wolle die Firma Strabag die letzte Deckschicht auftragen, kündigte die Pressesprecherin an. Hierfür muss die Straße ebenfalls voll gesperrt werden. Hintergrund sei, dass die Asphaltschicht nicht abschnittsweise, sondern für den gesamten Streckenabschnitt eingebracht werde. An diesen Tagen ist somit eine Zufahrt zum Rheinhöhenfriedhof nicht möglich. Ist die Deckschicht drauf, soll die Straße wieder frei passierbar sein. es