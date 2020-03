Lessenicher Straße in Bonn-Duisdorf : Anlieger beklagen zu viel Verkehr

Hardtberg Die Anlieger der Lessenicher Straße beklagen zu viel Verkehr und fordern Verbesserungen. Seit Jahren sind sie damit erfolglos. Das soll sich nun ändern.

Die Lessenicher Straße zweigt in Höhe der Fußgängerzone von der Rochusstraße nach Nordwesten ab, überquert die Bahnstrecke und führt auf Lessenicher Seite als Schmittgasser Kirchweg am dortigen Friedhof entlang. Gesäumt wird die Straße ausschließlich von Ein- und Mehrfamilienhäusern, was ihre durchschnittliche Breite von vielleicht vier Metern zunächst einmal plausibel macht. Wären da nicht der starke Durchgangsverkehr und die Bahnschranke, die den Anwohnern offenbar in zunehmender Weise das Leben schwer machen.