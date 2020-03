Wohnungen in Merten : Bebauungsplan für Merten liegt erneut aus

Bornheim Das Areal für die Kindertagesstätte schrumpft. Bürger in Merten können den überarbeiteten Entwurf für das Baugebiet ab Donnerstag einsehen.

Die Offenlage des Entwurfs für das Baugebiet ME 16 in Merten geht in die zweite Runde. Nachdem der Bornheimer Stadtentwicklungsausschuss in seiner letzten Sitzung vor der Corona-Pause einen entsprechenden Beschluss auf den Weg gebracht hatte, votierte auch der Stadtrat einstimmig dafür, die Pläne erneut für vier Wochen öffentlich auszulegen. 13 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und 16 von Bürgern hatten Änderungen nötig gemacht.

Weniger Fläche für Kita und Spielplatz

Anders als zunächst vorgesehen, wurden drei Mehrfamilienhäuser, die im nördlichen Bereich des Plangebiets entstehen sollten, wegen der Bedenken der angrenzenden Anwohner in den Innenbereich verschoben. Auch Änderungen in der textlichen Festsetzung gibt es. So wurde unter anderem eine Anpassung der höchstzulässigen Zahl an Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern vorgenommen. Statt des Passus „je Mehrfamilienhaus sind maximal acht Wohneinheiten zulässig“ heißt es nun, dass bei Mehrfamilienhäusern je 100 Quadratmeter Grundstücksfläche eine Wohneinheit zulässig ist. Auf diese Formulierung hatte man sich im Arbeitskreis Städtebau geeinigt.

Ute Kleine-Kathöfer (SPD) appellierte noch einmal daran, die Verkehrsproblematik im Blick zu halten: „Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um der Verkehrsproblematik Herr zu werden“, sagte sie. Darum müsse sich der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung intensiv beschäftigen. Wie aus den Unterlagen hervorgeht, lag schon für die Ratssitzung am 11. Juli 2019 ein aktualisiertes Verkehrsgutachten vor. Dieses Gutachten wurde für die erneute Offenlage noch einmal angepasst. Neben der fünfgruppigen Kita sowie der inzwischen wieder geöffneten Schulstraße am Knotenpunkt K 33/Offenbachstraße sei laut Verwaltung auch die begonnene Planung zum Neubaugebiet Me 18 an der Händelstraße inklusive des geplanten Schulstandortes in die Untersuchung mit eingeflossen. Die Grundaussage des Gutachtens bliebe jedoch unverändert. Das Baugebiet Me 16 sei nicht verantwortlich für die hohe Verkehrsbelastung im Umfeld des Plangebiets. Dringender Handlungsbedarf an den Knotenpunkten L 183/Beethoven-/Lortzingstraße (Lichtsignalanlage und Knotenausbau) sowie der Bedarf zur Verbesserung an den Knotenpunkten L 183/K 33/Schubertstraße und Schubert-/Offenbach-/Schulstraße bestehe bereits in der aktuellen Situation.