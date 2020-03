„LebEKa on Tour“ : Junge Menschen in Bornheim bringen in der Corona-Krise Lebensmittel

Bornheim Jugendliche und junge Erwachsene helfen in Bornheim-Kardorf Bedürftigen während der Corona-Krise. Sie haben eine mobile Tafel auf die Beine gestellt und bringen Lebensmittel zu bedürftigen Bürgern.

Kartoffeln, Brezeln, Obst, Salate, Brot, Kuchen und Süßigkeiten: Sechs Jugendliche und drei Erwachsene bestückten am Freitagmorgen an der Kardorfer Pfarrkirche St. Joseph Papiertüten mit Lebensmitteln. Die wurden dann von verschiedenen Gruppen zu bedürftigen Menschen in Sechtem, Walberberg und Dersdorf gebracht. Unter dem Motto „LebEKa on Tour“ hatte sich unter der Federführung von Isabelle Lütz Freiwilligen zusammengefunden, die die wöchentliche Lebensmittelausgabe der evangelischen und katholischen Kirche in Kardorf – sie wurde wegen der Corona-Krise am Freitag vergangener Woche geschlossen – auf eine andere Art in den kommenden Wochen fortsetzen will.