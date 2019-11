“Jugend trifft auf Blaulicht“ : Bornheimer Aktionsbündnis gewinnt Preis in Berlin

Berlin/Bornheim. Das Bornheimer Aktionsbündnis „Jugend trifft auf Blaulicht - Gemeinsam als Team“ hat einen Preis des Bundesinnenministeriums gewonnen. Und das mit einem Projekt für Schüler.

Das Bornheimer Aktionsbündnis „Jugend trifft auf Blaulicht – Gemeinsam als Team“ hat in Berlin abgeräumt. Der Zusammenschluss von Freiwilliger Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Maltesern und Deutschem Roten Kreuz hat beim Förderpreis „Helfende Hand“ des Bundesinnenministeriums in der Kategorie „Nachwuchsarbeit“ den ersten Preis gewonnen. Damit verbunden ist ein Preisgeld von 9000 Euro. Konkret ausgezeichnet wurde die Blaulicht-AG. Einmal wöchentlich kommen Vertreter der Hilfsorganisationen in die Europaschule, um den Schülern der fünften und sechsten Klassen die ehrenamtliche Arbeit näherzubringen und vielleicht das eine oder andere Rettertalent zu entdecken.

Staatssekretär Stephan Mayer hatte die Preise am Montagnachmittag in Berlin übergeben. In der Jury-Begründung heißt es zum Projekt aus Bornheim, dass es auf besondere Weise verdeutliche, wie es gelingt, Jugendliche mit ihren individuellen Stärken für ein Ehrenamt im Bevölkerungsschutz zu begeistern. „Das Ehrenamt wird dabei zum Hobby, bei dem der Spaß an der Tätigkeit und das Gemeinschaftsgefühl in der Organisation im Vordergrund stehen“, so die Begründung weiter.