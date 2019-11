Mehrere Ortsteile betroffen : Defekte Trafostation löste Stromausfall in Bornheim aus

Bornheim Fast 4000 Bornheimer waren in der Nacht zu Sonntag ohne Strom. Der Grund dafür ist nun bekannt.

Ein Defekt an einer Trafostation am Breniger Hohlenberg hat den Stromausfall versucht, von dem in der Nacht zu Sonntag Teile Bornheims betroffen waren. Das teilte ein Sprecher des Energieversorgers Rheinenergie am Montag auf Anfrage des General-Anzeigers mit.