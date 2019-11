Sternenkunde im Bornheimer Rathaus : Ausstellung zeigt die Geschichte der Bonner Astronomie

Bornheim Eine Ausstellung in der Bürgerhalle zeigt Exponate aus der Geschichte der Bonner Astronomie. Zu sehen gibt es auch das Fernrohr, das 1863 bei der „Bonner Durchmusterung“ des Sternenhimmels benutzt wurde.

Friedrich Wilhelm August Argelander (1799-1875) war einer der bedeutendsten Astronomen seiner Zeit. Seine Reputation machte ihn 1836 zum bevorzugten Kandidaten für die Neubesetzung des Lehrstuhls für Astronomie an der Universität Bonn. Argelander folgte dem Ruf unter der Zusicherung des preußischen Staates, den Aufbau eines modernen astronomischen Instituts zu gewährleisten. 1845 wurde die Sternwarte – damals eine der modernsten Anlagen ihrer Art – eingeweiht. Das Gebäude an der Poppelsdorfer Allee überstand als eines der wenigen Universitätsinstitute die Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg. 2006 wurden die Sternwarte, das Radioastronomische Institut sowie das Institut für Astrophysik und extraterrestrische Forschung zum Argelander-Institut für Astronomie zusammengelegt.

Genau dieses Fernrohr ist Höhepunkt einer Ausstellung in der Bürgerhalle des Bornheimer Rathauses zu sehen, die jetzt von Bürgermeister Wolfgang Henseler eröffnet wurde. Sie ist als Begleitveranstaltung zur Tagung der Bundesdeutschen Arbeitsgemeinschaft für Veränderliche Sterne (BAV), die am 22. und 23. November im Alexander von Humboldt-Gymnasium stattfindet, konzipiert.

Organisator ist der in Roisdorf lebende Astronom Michael Geffert, der auch als Leiter des Posaunenchores der Evangelischen Kirchengemeinde Vorgebirge bekannt ist. Geffert, der von 1976 bis 2019 unter anderem als Astronom am Argelander-Institut für Astronomie der Universität Bonn tätig war, engagiert sich seit Jahren für die astronomische Öffentlichkeitsarbeit und begeistert auch Grundschulkinder für die Sternenkunde.

In seinem virtuellen Birtzberg Observatorium am Roisdorfer Siefenfeldchen wertet er historische Fotoplatten aus und entwickelt interdisziplinäre Projekte und Bildungsveranstaltungen. Im Beethovenjahr 2020 will Geffert beispielsweise der Beziehung von Astronomie und Musik auf den Grund gehen. Mit der Ausstellung in der Bürgerhalle hofft Geffert, viele Besucher für die Astronomie begeistern zu können. „Normalerweise sind Exponate wie das Fernrohr nur im Astronomischen Institut zu sehen“, erklärte er.