Ungewöhnliche Werke : Jubiläumsausstellung zu 40 Jahren Künstlerkreis Vorgebirge

Bornheim. Der Künstlerkreis Vorgebirge wird 40 Jahre alt. Eine Jubiläumsausstellung zeigt Werke des verstorbenen Vereinsgründers Georg Matheis.

Schon am 27. September 1979 entstand mit der Gründung des Künstlerkreises im Alten Kurfürsten in Walberberg auch die Idee, einmal im Jahr Arbeiten verschiedener Künstler einer breiten Öffentlichkeit in einer Gruppenausstellung zu zeigen. „Da kommen dann verschiedene Stilmittel zusammen. So präsentieren wir eine breite Palette und hoffen auf Resonanz“, zitierte der Vorsitzende Karl „Charly“ Kutsch den Vereinsgründer bei der Vernissage am Samstag.