Störung in mehreren Orten : Strom fiel in Bornheim in der Nacht auf Sonntag aus

In Bornheim fiel in der Nacht auf Sonntag an vielen Orten der Strom aus. (Symbolfoto). Foto: dpa (Symbolbild)

Bornheim In Bornheim ist in der Nacht auf Sonntag an vielen Orten der Strom ausgefallen. Wie lange der Stromausfall dauerte und welche Ursache dieser hatte, war zunächst nicht bekannt.

