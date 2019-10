In Haus Buchholz : So war die erste Ideenbörse für Unternehmer in Alfter

So war die erste Ideenbörse für Unternehmer in Alfter

In Haus Buchholz

Erste Ideenbörse im Haus Buchholz: Am Stand von Seeds Apparel können die Besucher selbst Hand anlegen,Geschäftsführer Lorenz Kampmeier (r.) unterstützt sie dabei. Das Alfterer Unternehmen bietet nachhaltige Mode an.

Alfter Premiere für Alfterer Firmen: Jeweils nur acht Minuten hatten sechs örtliche Unternehmen Zeit, vor einem geladenen Publikum in Haus Buchholz für ihre Konzepte, Ideen und deren Umsetzungen zu werben.

Dabei konnte das Publikum Anregungen geben, und am Ende die besten Ideen bewerten. Die Ideenbörse - 2012 von der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg (IHK) und der Synergie Vertriebs-Dienstleistung GmbH ins Leben gerufen - tourt durch die Region. Besonders Start-up-Unternehmen sollen dabei die Gelegenheit zur Präsentation erhalten. Mitveranstalter in Alfter war der Gewerbeverein um die Vorsitzende Gabi Haag, auf deren Wunsch nicht nur Start-ups, sondern auch alteingesessene Unternehmen vertreten sein sollten. Die Bewertung verlief mit drei ersten Plätzen (die Unternehmen Grillmais, Privatbüro Plus und Freilicht Bühne Alfter) und drei zweiten Plätzen (Betriebe Ellinghaus 4.0, Seeds Apparel und Alanus-Initiative "Wo lang? Konferenz") ausgesprochen moderat.