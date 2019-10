Zweiter Versuch : Dorfplatz in Alfter-Impekoven soll umgestaltet werden

Dorfplatz in Alfter-Impekoven soll umgestaltet werden

Alfter-Impekoven Gemeindeverwaltung und Politik hatten bereits im Juli 2018 die Umgestaltung des Platzes an der Ecke Engelsgasse/Oberdorf/Unterdorf auf den Weg gebracht. Allerdings ging die Gemeinde bei der Vergabe von Fördergeldern des Landes leer aus. Nun wagt die Gemeindeverwaltung einen zweiten Versuch.

Eigentlich sollte das schon anders sein. Schließlich hatten Gemeindeverwaltung und Politik bereits im Juli 2018 die Umgestaltung des Platzes an der Ecke Engelsgasse/Oberdorf/Unterdorf auf den Weg gebracht. Allerdings ging die Gemeinde bei der Vergabe von Fördergeldern des Landes leer aus. Nun wagt die Gemeindeverwaltung einen zweiten Versuch.

Darum geht es: Im Groben ist folgendes geplant: ein breiterer Zugang von der Straße Unterdorf, Sitzgelegenheiten am Rand, ein dekorativer Ständer für Mai- und Weihnachtsbaum, ein Bouleplatz und ein Motorikparcours am Übergang zum Moselweg, aber kein Abstellraum für die Vereine und keine versetzbaren Bäume. Auch soll der Dorfplatz autofrei sein. Es sollen keine Parkplätze markiert werden, nur die Feuerwehr soll Fahrzeuge auf dem Platz abstellen dürfen.

Ortsentwicklung am Herrenwingert

Ortsentwicklung am Herrenwingert : Umgestaltung der Alfterer Mitte wird konkreter

Mehr Park-and-ride-Plätze in Impekoven

Nahverkehr in der Region

Nahverkehr in der Region : Mehr Park-and-ride-Plätze in Impekoven

Umbau des Dorfplatzes in Impekoven verzögert sich

Keine Fördergelder in 2019

Keine Fördergelder in 2019 : Umbau des Dorfplatzes in Impekoven verzögert sich

Für den neuerlichen Förderantrag geht die Gemeinde nun von einer Gesamtsumme von knapp 490.000 Euro aus. Begründet wird das mit einer Anpassung an die derzeitige Marktlage. Bei gleicher Fördersumme muss die Gemeinde daher knapp 50.000 Euro mehr ausgeben.

Nach Angaben der Verwaltung kann das Geld haushaltsintern umgeschichtet werden und aus dem Budget für die Sanierung des alten Oedekovener Hauptschulgebäudes genommen werden. Der dort entstehende Fehlbetrag könne im kommenden Haushaltsjahr wieder ergänzt werden, heißt es in den Ratsunterlagen der Gemeinde weiter.

Der nächste Versuch: Bereits Anfang Januar hatte die Gemeindeverwaltung darüber informiert, dass es in diesem Jahr kein Geld des Landes für den Impekovener Dorfplatz gibt. "Durch den fehlenden, für die Bewilligung des Förderantrages aber erforderlichen Jahresabschluss 2015, konnte der im Juli 2018 gestellte Förderantrag nicht berücksichtigt werden", heißt es dazu in den Unterlagen zur jüngsten Ratssitzung. Ein neuer Antrag könne nun gestellt werden, da mit der Genehmigung des Haushalts 2019/20 durch die Kommunalaufsicht die Voraussetzungen dafür vorlägen, so die Gemeindeverwaltung weiter.